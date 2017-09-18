Отклонившиеся в сторону Литвы российские Ил-76 обходили грозовой фронт

МИД Литвы обвинил российскую сторону в том, что два российских самолета Ил-76 нарушили воздушное пространство страны вечером 16 сентября. В связи с инцидентом в МИД Литвы вызвали российского посла и вручили ему ноту протеста.

В минобороны России напомнили, что самолеты вошли в воздушное пространство чужой страны, чтобы облететь грозовой фронт, предварительно получив на это разрешение авиадиспетчера в Вильнюсе, передает ТАСС.

16 сентября в ходе полета двух Ил-76 над нейтральными водами Балтийского моря был выявлен грозовой фронт шириной около 20 км и протяженностью порядка 60 км, "прямо угрожавший безопасности самолетов и их экипажей". Во избежание опасности в строгом соответствии с нормами международного воздушного права ведущим экипажем российского самолета был сделан речевой запрос диспетчеру в Вильнюсе на вынужденное отклонение от маршрута в сторону воздушной границы Литвы для обхода грозового фронта. Разрешение было получено, - пояснили в Минобороны.



