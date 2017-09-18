Выломанная дверь убедила блогера Хованского удалить ролики о Тинькове

Блогер Юрий Хованский удалил из своих интернет-аккаунтов ролики, посвященные банкиру Олегу Тинькову. Как рассказал Хованский, он решил это сделать после того, как неизвестные выломали молодому человеку дверь.

На своей странице «ВКонтакте» блогер рассказал, что не хочет повторения подобных инцидентов в будущем. Кроме того, Хованский опасается, что ему придется отвечать в суде за клевету в отношении Тинькова.

Ранее уголовное дело по факту распространения порочащей банкира информации было возбуждено против авторов YouTube-канала Nemagia. В рамках расследования правоохранители провели обыски в квартирах блогеров.