Челябинск примет международный съезд лучших литейщиков

Челябинск готов к приему 13-го Международного съезда литейщиков стран ШОС и БРИКС и Международной выставки «Литье-2017». Об этом руководитель регионального минэконома Сергей Смольников доложил главе Южного Урала Борису Дубровскому.

Мероприятия состоятся 19-22 сентября. Борис Дубровский отметил, что это очень знаковое событие для нашей области.

- Мы собираем в Челябинске лучшие мировые и российские практики в области литейного производства, а также демонстрируем гостям форума промышленный потенциал региона, - отметил глава Южного Урала. – Такие съезды проходят в стране раз в два года.

Раньше лучших литейщиков принимали Нижний Новгород и Екатеринбург. В Челябинске на мероприятии запланированы круглые столы, конференции и доклады, а также четыре практические секции: «Черные и цветные сплавы», «Изготовление литейных форм и стержней», «Специальные виды литья».

На выставке «Литье-2017» в ТРК «Гагарин Парк» до 21 сентября можно будет увидеть технологии более 40 передовых российских производств, а это современные материалы, оборудование, приборы, отливки, системы управления технологическими процессами и другое.