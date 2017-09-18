Топилин: Повышение МРОТ до прожиточного минимума будет происходить в два этапа

Законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения в трудоспособном возрасте одобрен правительством. Повышение запланировано в два этапа.



Первый предусматривает повышение МРОТ с 1 января 2018 года до 9 тыс. 489 руб. (85% прожиточного минимума для трудоспособного населения). Через год, с 1 января 2019 года, МРОТ и прожиточный минимум будут уравнены. На какой отметке, пока не известно. В последующие годы размер МРОТ должен ежегодно законодательно устанавливаться на том же уровне, что и прожиточный минимум для трудоспособного населения, пояснил глава Минтруда Максим Топилин.



В сентябре президент России Владимир Путин поручил уравнять МРОТ и прожиточный минимум к началу 2019 года. Ранее вице-премьер Ольга Голодец признала, что на официально установленный в стране минимум прожить «практически невозможно». Однако далеко не все россияне получают зарплату на уровне МРОТ. Напомним, в первом полугодии текущего года величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 10 701 руб.



