Более 10,5 тысячи квартир купили в Москве за август
18 сентября 2017, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]
В августе 2016 года было куплено более 9,94 тысячи квартир. Всего же по итогам восьми месяцев текущего года зарегистрированы 75,5 тысячи сделок по договорам купли-продажи, что на 8,2 процента меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года.
Что касается долевого строительства, то в августе текущего года насчитывается 4,6 тысячи таких договоров. В августе 2016 года этот показатель был на уровне 3,3 тысячи договоров, уточняет "М24".