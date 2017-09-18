Более 10,5 тысячи квартир купили в Москве за август

Как сообщает портал "Москва 24", в августе в Москве в Москве зарегистрировано более 10,5 тысячи сделок купли продажи жилья. Это на 2,7 процента больше, чем в прошлом месяце.

В августе 2016 года было куплено более 9,94 тысячи квартир. Всего же по итогам восьми месяцев текущего года зарегистрированы 75,5 тысячи сделок по договорам купли-продажи, что на 8,2 процента меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года.