Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на своей странице «ВКонтакте» подвергла критике идею главы Минздрава Вероники Скворцовой, предложившей не оплачивать больничный родителям, которые отказываются прививать своих детей.

Детский омбудсмен считает, что пострадавшей стороной вновь будут дети, которые не получат должного ухода, если родитель пойдет на работу вместо того, чтобы остаться со своим ребенком, когда он болен.

В свою очередь родители могут потребовать вернуть им деньги на лечение детей, которые были привиты, но заболели. Не ясен для Кузнецовой и принцип, согласно которому врач или специалист Фонда социального страхования будет устанавливать, что ребенок заболел по причине не сделанной прививки. Омбудсмен подчеркнула, что наказание не может быть стимулом заботы о здоровье.