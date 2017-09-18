Овсянников дал присягу на сцене драмтеатра
18 сентября 2017, 15:51 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Одержавший победу на первых всенародных выборах губернатора Севастополя Дмитрий ОВСЯННИКОВ принес присягу и официально вступил в должность.
Выборы губернатора Севастополя прошли в единый день голосования 10 сентября. За Овсянникова проголосовали 71,05% избирателей. Губернатор — высшее должностное лицо города — избирается сроком на 5 лет.
«Вступая в должность губернатора города Севастополя, клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей», — сказал ОВСЯННИКОВ на торжественной церемонии.
К слову, церемония проходила в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского, что выглядит весьма иронично, пишет "Аргументы недели-Крым".
Там присутствовали полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир УСТИНОВ, глава Крыма Сергей АКСЕНОВ, руководители силовых ведомств полуострова, председатель заксобрания Севастополя Екатерина АЛТАБАЕВА, представители творческой и научной интеллигенции.
Стоит отметить, что АКСЕНОВ единственный из поздравлявших ОВСЯННИКОВА на сцене в ходе инаугурации, вышел без галстука.
«Это моя обычная форма одежды. Для меня галстук — это своеобразная удавка. Я считаю, что его отсутствие или наличие никак не влияют на качество работы», — сказал глава Крыма «Примечаниям».
После официального вступления в должность губернатор должен в течение 30 календарных дней сформировать новый состав правительства.