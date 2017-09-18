В Севастополе пойман детектив-шпион

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров граждан.

Как сообщили в пресс-службе местного Следкома, злоумышленник передал мужчине, заподозрившему свою жену в супружеской неверности, флеш-карту с детализацией входящих, исходящих звонков и смс-сообщений абонентского номера его супруги. Подозреваемый получил за это вознаграждение в размере 30 тысяч рублей, в момент передачи денег он был задержан сотрудниками управления ФСБ.

Против него теперь возбуждено уголовное дело. Детектив подозревается в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров граждан, пишет "Аргументы недели-Крым".