Топилин назвал новую дату повышения пенсий в 2018 году

Российское правительство повысит пенсии с 1 января 2018 года. Об этом сегодня заявил Максим Топилин.

По словам главы Минтруда, выплаты будут проиндексированы на 3,7%. Топилин оговорился, что работающих пенсионеров повышение не коснется.

О том, что в следующем году в России увеличатся пенсии, стало известно в июне. Изначально в сообщениях СМИ указывалось, что выплаты проиндексируют с 1 февраля.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что из федерального бюджета дополнительно был выделен миллиард рублей на социальные доплаты к пенсии в текущем году. Данные средства распределят между семью российскими регионами.