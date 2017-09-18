Отопление в Челябинске включили в больницах и детсадах

В Челябинске по традиции отопительный сезон стартовал с учреждений социальной сферы. Сегодня, 18 сентября, на аппаратном совещании у главы города было объявлено о том, что руководители больниц и детских садов могут обращаться для подключения отопления. 19 зданий уже подключено.

Как отметил руководитель управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров, к 27 сентября город получит паспорт готовности к зиме. Все необходимые проверки пройдены, документы сданы в Ростехнадзор.

Ситуация остается критической лишь в нескольких домах, где жители до сих пор не решили вопрос по замене бойлера. По этой причине они целое лето жили без горячей воды, теперь под вопросом и сроки подключения отопления. Все эти объекты находятся под пристальным вниманием чиновников.

Напомним, что отопление всем домам подключат тогда, когда среднесуточная температура в течение 5 дней не будет превышать восьми градусов Цельсия. Эти полномочия передали главе муниципалитета.