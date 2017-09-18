В Верхнем Уфалее начали работу городские ярмарки вакансий

По поручению губернатора Челябинской области в Верхнем Уфалее открылись ярмарки вакансий. Они планируют открывать свои двери для соискателей каждый месяц.

Отметим, что первая ярмарка открылась в местном Дворце культуры, и ее уже посетили 800 человек. На мероприятии выставили более 300 вакансий самые крупные предприятия региона – это

«Равис», «ЧМК», «Южуралзолото», «ЧЭМК», «ЧКПЗ» и другие, всего 11 компаний. 124 человека уже заполнили анкеты для трудоустройства.

Первый замгубернатора Южного Урала Евгений Редин рассказал, что напрямую к работодателям обратились порядка 400 человек. Кроме того, в ходе ярмарки все желающие смогли сдать кровь на ВИЧ, получить прививку от гриппа, снять ЭКГ и пройти диспансеризацию.