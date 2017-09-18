Экспонат выставки стал научным полигоном

Макет высокопроизводительного тепличного комплекса с компьютерной системой управления технологическими процессами, представленный в экспозиции Камчатского края в Петропавловске-Камчатском, заинтересовал ученых Дальневосточного федерального государственного университета. Сотрудники ДВФГУ намерены превратить арт-объект в полигон для отработки инновационных агропромышленных методик с использованием компьютерных технологий.



Макет тепличного комплекса и программное обеспечение для него спроектированы и созданы АО «Корпорация развития Камчатки» и Камчатским выставочным центром. Один из авторов проекта начальник отдела информационного обеспечения проектов КРКК Андрей Фомин рассказал, что камчатский артобъект пользовался огромной популярностью в течение всех шести дней работы выставки, с 5 по 10 сентября.



Наибольший интерес у посетителей «Улицы Дальнего Востока» вызывало компьютерное обеспечение автоматического управления основными технологическими процессами выращивания овощей. Датчики, расположенные в теплице, в автономном режиме выдавали команды на проветривание, включение дополнительного освещения, капельный полив, орошение и другие операции. Предложенные технологии оказались столь эффективны, что огурцы в теплице за время работы выставки значительно прибавили в количестве и размерах.

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