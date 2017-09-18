Минздрав высказался о санкциях для родителей за отказ делать детям прививки

Минздрав России высказался о возможности введения санкций для родителей за отказ делать своим детям прививки.

Выяснилось, что в ведомстве к настоящему моменту не приняли окончательное решение по этому вопросу. Глава департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина отметила, что в скором времени будет проведено обсуждение данной темы с медицинским и родительским сообществами, передает ТАСС.

Напомним, ранее в СМИ появилась новость о том, что ведомство рассматривает возможность материального воздействия на отцов и матерей, которые без медицинских показаний отказываются делать своим детям прививки.