Путин потребовал обнулить ставку НДС на авиасообщение с Калининградской областью

Глава России Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, по итогам совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада страны поручил обнулить ставку НДС на пассажирское авиасообщение с Калининградской областью.

В поручении президента правительству страны говорится, что в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах следует внести изменения, предусматривающие применение нулевой ставки НДС в ходе реализации услуг воздушным перевозкам пассажиров, если пункт назначения находится на территории Калининградской области.

Как уточняет сегодня "Фонтанка", обозначен также срок исполнения данного поручения — 1 января будущего года.