В Забайкалье сокращенные горняки начали голодовку из-за невыплаты зарплат

В Забайкалье бывшие работники Вершино-Дарасунского рудника в Тунгокоченском районе в понедельник утром объявили голодовку из-за задержки выплат при сокращении.

Выплаты вовремя не получили 500 человек. В акции участвуют 29 человек. Одна из участниц акции сообщила, что сокращенные шахтеры обращались к главе района и представителям прокуратуры. Но встреча прошла безрезультатно, - сообщает издание "Забмедиа".

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова назвала "произволом со стороны руководства" сложившуюся ситуацию на Вершино-Дарасунском руднике и потребовала "принять срочные меры" в отношении собственника и выплатить людям задержанную зарплату.

В мае работники этого предприятия бастовали из-за задержек зарплаты. Размер задолженности тогда перед 873 работниками составил более 16 млн рублей.