Президент России Владимир Путин не намерен комментировать стратегические учения "Запад-2017".

Данную информацию в понедельник, 18 сентября, предоставил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Сегодня Путин будет наблюдать за процессом учений на полигоне Лужский, который расположен недалеко от Санкт-Петербурга, однако никаких публичных выступлений по этому поводу не ожидается, передает РИА "Новости".

Песков добавил, что глава государства будет в понедельник получать доклады о ходе учений от военачальников.