Челябинских бизнесменов научат нетворкингу

Хитрая наука нетворкинг позволит всем желающим наводить эффективные контакты и решать свои проблемы с наименьшими трудовыми и энергетическими затратами.

Как удержать в поле зрения людей, которые могут быть для вас полезными? Зачем нужна картотека? Нужны ли вам знакомые знакомых и ля чего поддерживать хорошие отношения с уборщицами?

Зачем помогать малознакомым людям и для чего налаживать нужные контакты заранее?

Кому нужен продукт «С историей» и для чего вызывать в слушателях эмоции?

Как вдохновлять собеседников на плодотворное продолжение знакомства и почему не стоит навязывать свою визитку?

Какие мероприятие можно провести с пользой и что нужно продумать заранее?

Об этом и многом другом вы узнаете на тренинге, посвященном налаживанию правильных связей.









«Воркшоп по нетворкингу» начинается в 10-00 23 сентября в Конгресс-холле World Trade Center ( Челябинск, проспект Ленина, 35).

Подробности можно узнать по телефону: 8 900 022 24 99 и на сайте.