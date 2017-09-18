Утвержден календарь праздников на будущий год

Утвержден календарь праздничных дней в России в 2018 году.

Стало известно, что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала предложение правительства о переносе праздников. Как сообщает сегодня "Российская газета", выходной в субботу 6 января 2018 года было решено перенести на пятницу 9 марта. Кроме того, с воскресенья 7 января выходной день будет перенесен на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня, а также с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Россияне, согласно последней информации, будут отдыхать в новогодние праздники с 30 декабря текущего года по 8 января будущего года. Также выходные назначены с 23 по 25 февраля 2018 года, с 8 марта по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая. День Победы граждане РФ смогут праздновать с 9 мая по 12 мая, а затем выходные будут с 3 ноября по 5 ноября.