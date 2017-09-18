Начался первый этап подачи тепла в дома Екатеринбурга

18 сентября стартовал первый этап запуска циркуляции в централизованной системе теплоснабжения, иначе говоря - подачи тепла в дома Екатеринбурга.

с 18 по 20 сентября теплоэнергию получат дома на следующих уцлицах: Орджоникидзевский: Уралмаш (Космонавтов, Победа, Бак. Комиссаров); Ленинский: Автовокзал (Цвиллинга, Фурманова, Ст.Разина, Чапаева), Московская горка (Шейнкмана, Куйбышева, 8 марта); Верх-Исетский: ВИЗ (Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева, Токарей), Юго-Запад (Гурзуфская, Белореченская), Репина, Шуамяна, А.Барбюса, Ключевская, Черкасская, Зоологическая, С.Дерябина, мкр-н Широкая речка; Кировский район: ЖБИ (Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого); Октябрьский: Синие Камни, Парковый (Восточная, Тверитина, Ткачей), Сибирский тракт, Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева; Чкаловский: Ботаника (Шварца, Крестинского, Родонитовая), Машинная, Чайковского.

Всего отопление будут подключать в четыре этапа. Полностью столица Урала получит тепло 30 сентября.

Что касается Свердловской области, на сегодняшний день к отоплению подключены 62 муниципалитета (более 32 % объектов социальной сферы и 12,5 % жилфонда).