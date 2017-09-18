Как купить качественную питьевую воду

Российская система качества (Роскачество) провела исследование питьевой бутилированной воды без газа. Питьевую воду 58 образцов популярных российских брендов исследовали почти по 100 показателям качества и безопасности.

Одновременно в веерном исследовании была представлена и продукция Армении, Грузии, Италии, Норвегии, Финляндии, Франции. В исследование вошли продукты распространенных на российском рынке брендов порядка 15 регионов России, включая Республику Татарстан, Ставропольский край, Владимирскую, Липецкую, Нижегородскую, Тульскую и Рязанскую области.

Эксперты изучили микробиологическую безопасность воды, сравнили водопроводную с минеральной, а также определили необходимые качественные характеристики воды для удовлетворения потребностей человека.

Высококачественной водой названы несколько образцов.

В настоящее время, как отметили эксперты, рынок делится на питьевую воду высшей, первой категорий, а также минеральную воду. Статус воды высшей категории накладывает на продукцию высокие требования, которым по факту некоторые производители не смогли соответствовать. Чаще всего их вода была менее полезной для потребителя, чем того требовали обязательные требования к высшей категории.

По данным Роскачества, эксперты в ходе исследования закупали один и тот же бренд воды разного объема – 1 и 5 литров и не отметили различия в качестве. Таким образом, распространенное мнение о том, что производители не соблюдают стабильность производства на разных площадках и используют для изготовления бутылок разного объема различные технологии, не подтвердился.

Разного рода нарушения действующего законодательства были найдены в 12 случаях.

Еще в 9 случаях из 58 отмечено несоответствие заявленным на маркировке свойствам или категории. Например, обнаружено не соответствующее маркировке содержание магния, кальция или бора, а в одном случае пострадала «общая минерализация». Учитывая, что производители открыто заявляли на маркировке воды об определенном количестве макро- и микроэлементов, несоответствие заявленным свойствам является введением потребителей в заблуждение.достаточно часто говорит этикетка товара, где указывается их процентное соотношение.

Роскачество специально установило повышенные требования к минерализации воды для претендентов на государственный Знак качества.

Детальные результаты исследования каждого образца с перечнем достоинств и недостатков доступны на портале Роскачества.