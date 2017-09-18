Улюкаев затруднился ответить, откуда в его машине появилась сумка с $2 млн
18 сентября 2017, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев затруднился ответить, как в его машине оказалась сумка с крупной суммой денег.
Об этом заявил сотрудник ФСБ Алексей Калугин, участвовавший в задержании бывшего главы Минэкономразвития. Как сообщает в понедельник, 18 сентября, портал "Газета.Ru", Улюкаев заявил, что не знает, откуда в багажнике автомобиля появились 2 миллиона долларов.
Калугин подчеркнул, что бывший министр экономического развития отнюдь не возражал против обыска машины.