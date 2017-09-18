Под Ирбитом появилось северное сияние

Житель Ирбита (город недалеко от Екатеринбурга) Илья Янковский сумел снять северное сияние. Соответствующие фото и видео он разместил на своей странице в ВК.

По его словам, нетипичное для Среднего Урала атмосферное явление наблюдалось в ночи с 14 на 15 сентября и с 15 на 16.

"Продолжительное воздействие скоростного солнечного ветра на магнитосферу Земли позволило несколько ночей подряд наблюдать в Свердловской области полярные сияния. Мощность геомагнитной бури колебалась в пределах от слабой до умеренной с продолжительными периодами затишья, по этой причине в наших широтах аврора не поднималась высоко над горизонтом и не отличалась особой яркостью и динамикой", - прокомментировал он свою запись.