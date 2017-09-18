Волжские пивовары проинспектировали торговые точки

Сотрудники пивоваренной компании «САН ИнБев» поддержали международную акцию «Всемирный день ответственного потребления пива».

Третий год подряд в России проводится Всемирный день ответственного потребления пива – масштабная международная инициатива, объединяющая десятки стран, сотни государственных и некоммерческих организаций, десятки тысяч сотрудников пивоваренных компаний. В регионах страны этот день ознаменовался стартом масштабной социальной акции «18+. Правила общие – ответственность каждого!». Как и в прошлом году, крупнейшие мировые пивоваренные компании объединили свои усилия для проведения совместных социальных мероприятий, которые охватили порядка 120 российских городов и около 90 тысяч торговых точек.

В рамках акции были разработаны шесть простых правил для каждой из трех сторон: производителей, продавцов и покупателей. Только объединив их усилия, то есть, умножив эти 6 правил на 3, можно сделать алкогольную продукцию недоступной тем, кому еще не исполнилось 18 лет.

15 сентября 2017 года сотрудники Волжского филиала АО «САН ИнБев» оставили свои рабочие места, и вместе с отделом продаж обошли порядка 200 торговых точек в Волгограде и Волжском. Особое внимание было уделено разъяснению законодательных основ, в частности, прав и обязанностей продавцов при реализации алкоголя, в том числе необходимости требовать у покупателей предъявления паспорта или иных документов, удостоверяющих возраст.

В качестве инструментов для дальнейшей оценки эффективности кампании, пивовары использовали интерактивные методы: он-лайн опрос на выявление уровня осведомленности работников розничной торговли о запрете продажи пива несовершеннолетними и простую игру на определение возраста по внешности человека. В каждой торговой точке была размещена на постоянной основе в доступных для покупателей местах предупредительная информация о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним и об ограничении продажи алкоголя в определенные часы.

«Наша компания регулярно проводит подобные социальные проекты в рамках общей программы корпоративной социальной ответственности, - заявил Игорь Валерьевич Гайдым, исполнительный директор Волжского филиала АО «САН ИнБев»,- тем самым, мы привлекаем внимание общества к проблемам злоупотребления алкоголя и управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения».