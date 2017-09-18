Улюкаев под домашним арестом увлекся русской классикой

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в размере двух миллионов долларов, под домашним арестом всерьез увлекся чтением русской классики.

Адвокат экс-главы МЭР Виктория Бурковская заявила, что Улюкаев постоянно находится дома и перечитывает произведения Льва Толстого, передает РИА "Новости". Напомним, что самому бывшему министру общаться с представителями средств массовой информации запрещено.

Ранее сообщалось, что Алексей Улюкаев, попав под домашний арест, начал читать книги Антона Чехова, Германа Гессе, а также Альбера Камю.