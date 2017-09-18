Более 10 тысяч лифтов заменили в московских многоэтажках

В многоквартирных домах Москвы с 2015 года заменили более 10 тысяч лифтов по программе капитального ремонта.

Срок ремонта и установки нового подъемника в зависимости от типа конструкции составляет от 45 до 70 дней. Как уточняется на официальном сайте мэра столицы, в 2 тысячах домов, в которых живут около 1 млн человек, специалисты заменили лифты, срок эксплуатации которых превысил четверть века. Больше всего новых подъемников установили на юге и западе города – 1689 и 1558 соответственно.

Уточняется, что новые лифты полностью соответствуют современным стандартам безопасности.