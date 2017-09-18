В Новосибирске восстановили разрубленный топором памятник Николаю II

Памятник последнему российскому императору Николаю II и цесаревичу Алексею восстановили в Новосибирске.

В ночь на первое августа местный житель топором нанес серьезные повреждения монументу. Сегодня стало известно, что настоятель Александро-Невского собора протоиерей Александр Новопашин провел освящение восстановленного памятника, передает РИА "Новости".

Священнослужитель призвал всех христиан, присутствовавших на мероприятии, молиться о прощении за нашу черствость и нежелание исправляться, а также за то, что не удалось сохранить памятник Николаю II от "поругания вандала".