Жители Челябинска выступили против строительства горно-обогатительного комбината

В Челябинске жители города в минувшее воскресенье устроили несанкционированный митинг против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Организаторы акции пытались заранее согласовать митинг, но дважды получали отказ от челябинских властей.

Вчера в центре Челябинска у парка "Алое поле" собралось примерно 100 человек в медицинских масках и с воздушными шарами. Люди спели песню "Пусть всегда будет солнце", - пишет "Новая газета".

Инженер-технолог Надежда Вертяховская - автор экспертного заключения, свидетельствующего об опасности строительства комбината. Она является свидетелем по делу о поджоге "Русской медной компании".

В ночь на 11 сентября был задержан активист движения "Стоп ГОК" Гамиль Асатуллин, который инициировал митинг. Он находится под арестом по уголовному делу по статье "Хулиганство". По версии следствия, двое мужчин, в том числе Гамиль Асатуллин, перебрались через ограждение и подожгли бревна на будущем месте строительства комбината, которое ведет "Русская медная компания".