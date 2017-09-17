В церкви Витебска появились фрески с Путиным и Обамой

В белорусском Витебске взору верующих 17 сентября открылись необычные фрески. Касаемо сюжета все как везде: сюжеты библейские. Однако, персонажи фресок - наши современники, причем, очень известные.

В костёле Святого Антония Падуанского в Витебске на фресках можно увидеть не только Иисуса Христа, но и военных в камуфляжах, и американского президента Барака Обаму, и главу РФ Владимира Путина, передает RT.

Служители костела утверждают, что фрески далеки от политики и никакого двойного смысла в них искать не надо. Просто современный иконописец показал, что рано или поздно Христу поклонятся и простые люди, и известные политики, и далай-лама. Поэтому на фресках есть и нищие, и мужчины в классических костюмах, и военные в камуфляжах, и студенты на велосипедах…