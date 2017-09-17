Стала известна причина удаления аккаунта Елизаветы Песковой в Instagram

Ранее «Аргументы недели» сообщали про удаление из сети «Инстаграм» аккаунта дочери пресс-секретаря Владимира Путина Елизаветы Песковой. Представитель Песковой прокомментировала этот инцидент.

Собственно, никакого «инцидента» и не было. Так считает представитель дочери пресс-секретаря президента России Елизаветы Песковой, которая пояснила журналистам, что девушка удалила аккаунт из-за «рабочего отпуска», пишет «Газета.ru».

Сообщается, что Лиза в данное время полностью увлечена учебой и у нее нет времени на соцсети. По словам представителя Елизаветы, девушка в текущем году готовится перейти в магистратуру, по российским меркам, разумеется: учится Елизавета за границей.