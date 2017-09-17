Минздрав РФ накажет родителей за отказ делать детям прививки

Российское министерство здравоохранение ищет способы наказать материально тех родителей, которые запрещают делать их детям необходимые прививки. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

На нерадивых по мнению Минздрава РФ родителей следует воздействовать материально, считают в ведомстве. Об этом 17 сентября сообщает ura.news со ссылкой на главу министерства Веронику Скворцову.

У Минздрава нет рычагов, которые позволяли бы министерству воздействовать на нерадивых родителей напрямую. Поэтому ведомство хочет договориться с Фондом социального страхования и изменить размеры социальных дотаций тем родителям, которые не позволяют делать детям прививки.

Скворцова считает, что если родитель отказался от вакцинации ребенка и чадо после этого заболело, то оплата больничного в этом случае должна выполняться по-другому.