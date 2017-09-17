Яхтсмены прошли под аркой Керченского моста

Парусная регата прошла под аркой моста через Керченский пролив в рамках фестиваля водных видов спорта «Крымский мост».

Ее участники двигались из Черного моря в сторону Азовского. Этот фестиваль посвящен стройке моста и проводится в третий раз. В этом году участвовало рекордное количество человек – более 200 яхтсменов, кайт- и виндсерфингистов, которые соревнуются в разных дисциплинах, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 20 стран. Гонка на дистанции в 300 водных миль проходит вдоль побережья Крыма по маршруту Севастополь – Балаклава – Ялта – Орджоникидзе – Керчь – Новороссийск – Геленджик. Основная часть маршрута пройдена. Экипажи планируют завершить турнир 20 сентября, пишет "Аргументы недели-Крым".

В Керченском проливе участники прошли на своих судах парадом под железнодорожной аркой Крымского моста, установленной в конце августа. Они приветствовали строителей, которые ведут подготовку к монтажу автодорожной арки.

Президент Федерации парусного спорта РК Алексей АНДРУЦКИЙ отметил, что для яхтсменов было почетно пройти под белоснежной аркой моста. Он выразил сожаление, что ветер не позволил в этот момент расправить паруса.