МЧС предупреждает: в Москве кардинально испортится погода

В столице нашей родины снова резко изменится погода, причем, в худшую сторону. В ближайшее время в Москве пройдут дожди в сопровождении сильнейшего ветра. Об этом предупреждает 17 сентября МЧС столицы.

В Москве и Московской области в ближайшие несколько часов придет потенциально опасная погода: сильнейший ветер и осадки. Московский регион накроет сильный ливень с грозой и мощными порывами ветра.

В МЧС уточняют, что порывы ветра могут достигать 12 - 17 метров в секунду. Пешеходов и автолюбителей просят быть особо внимательными на дорогах. Ураган, прокатившийся по Москве 15 сентября, повалил 150 деревьев и ранил 15 человек.