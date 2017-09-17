В воскресенье, 17 сентября, православные жители Омска собрались на молитвенное стояние против художественного фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда".

Об этом сообщил иерей Александр Лемешко на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте". Свою запись священнослужитель сопроводил фотографией храма, фразой "Господи, помилуй нас!", а также хэштегом #матильда.

Напомним, что картина, о которой идет речь, посвящена судьбе знаменитой балерины Матильды Кшесинской, которая очаровала будущего российского императора Николая II. Фильм, который выйдет в прокат лишь 26 октября, уже вызвал бурю негодования некоторых граждан.