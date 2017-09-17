Памятник Михаилу Калашникову появился в Москве

В центре Москвы появился памятник знаменитому русскому конструктору Михаилу Калашникову.

Автором монумента является Салават Щербаков, который создал памятник князю Владимиру, установленный у Кремля. Как сообщает " Дождь ", фигура Калашникова, держащего в руках автомат АК-47, достигает восьми метров в высоту. Увидеть монумент можно на Садовом кольце.

Напомним, что еще в августе прошлого года стало известно, что в Москве появится памятник знаменитому российскому изобретателю. В сентябре 2016 года проект был продемонстрирован президенту страны Владимиру Путину.