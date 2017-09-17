Памятник Михаилу Калашникову появился в Москве
17 сентября 2017, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество 13+
17 сентября 2017, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]
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