Совместные учения с египетскими десантниками стартовали в России

В воскресенье, 17 сентября, на базе одной из воинских частей ВДВ России в Краснодарском крае прошла торжественная церемония открытия совместного российско-египетского учения "Защитники дружбы-2017".

Глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев подчеркнул, что совместные тактические учения десантников из РФ и Египта на территории нашей страны состоятся впервые. Как уточняет РИА "Новости", военнослужащие проведут десантирование, совершат маневр в район выполнения учебно-боевых задач, а также "захватят" горный перевал на Кубани.

Согласно последней информации, мероприятия пройдут на полигоне "Раевское" в горной местности.