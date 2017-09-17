Пугачева на свадьбе сына олигарха развлекала гостей в мини-юбке

В субботу состоялась свадьба младшего сына московского олигарха Самвела Карапетяна. Среди приглашенных были замечены Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Вера Брежнева, Ксения Собчак, Андрей Малахов и Эрос Рамазотти.

Свадьба прошла в зале торжеств "Сафиса". Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева спела несколько своих хитов в мини-юбке, подчеркивающей ее изящную фигуру и стройные ноги. Звезда считает, что лучше заработать денег и развлечься, нежели «просить милостыню на паперти», дабы не уронить своей чести и гордости.

Вели торжество Андрей Малахов и Ксения Собчак.

В этом году состояние владельца компании "Ташир" было оценено в 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Среди российских богачей он занимает 26 место. Сын Карен является вице-президентом ГК "Ташир".







