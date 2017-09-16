Украденные из «Зарядья» растения продают на Avito

Пользователи сети обнаружили, что на популярной интернет-доске объявлений есть предложения по саженцам из недавно открытого парка. Объявление уже заблокировано модератором сайта, но есть скрин страницы.

Самой дорогой позицией в списке оказался саженец ели, за который продавец Юрий просил 5 тыс. руб. Он также предлагал осоку, мхи, лишайники и бересту. Торговец обещает быстро доставить заказ клиенту. На будущее Юрий запланировал «регулярное расширение списка доступных растений».

В парке информацию о том, что посетители выносили растения, опровергли. Многие пользователи уверены, что объявление, скорее всего, было фейком.

Руководство парка "Зарядье" намерено потратить 880 тысяч рублей на противокражное оборудование с системой подсчета посетителей. Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок.