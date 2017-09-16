Министр спорта Колобков принял участие в «Кроссе нации»

Министр спорта России Павел Колобков принял участие во всероссийском забеге «Кросс нации». Чиновник вышел на дистанцию с центрального старта в московском парке «Тушинский» и пробежал 1000 метров.

Павел Колобков поздравил всех участников с этим самым массовым спортивным праздником и добавил: "бежит вся Россия - мы начали забеги на Сахалине и Камчатке, а закончим в Калининграде".

В забеге также участвовали председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, а также олимпийские чемпионы Светлана Мастеркова, Юрий Борзаковский, Мария Зиновьева, Елена Шаламова и Вадим Богиев.

«Кросс нации» проводится в этом году в 84 регионах РФ. Его цель – пропагандировать здоровый образ жизни и привлекать россиян к физкультуре и спорту. Участвовать в забегах может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня своей подготовки.