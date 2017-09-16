Денег нет, но вы молитесь

Недавно в столице прошли выездные совещания по реализации проекта «200 храмов Москвы». Так, в ЗАО советник по вопросам строительства Патриарха Московского и Всея Руси Владимир Ресин осмотрел стройплощадки храмы в честь Казанской Божьей Матери, в честь преподобного Андрея Рублева, в честь Святителя Спиридона. Лейтмотивом всех докладов строителей звучало: «Скоро! Скоро достроим, скоро отделаем! Уложимся в сроки!».

Однако все это москвичи слышат уже не первый год, а сроки все оттягиваются, и это происходит со многими проектами программы «200 храмов Москвы». Давно пора признать, что она не просто затянулась, а рискует быть остановленной. Причина проста и, увы, естественна для российского стройкомплекса: ошибка с выбором одного из главных подрядчиков. ООО «Гелар Групп», еще недавно бодро рапортовавшее об успехах в храмовом строительстве, должна партнерам сотни миллионов рублей и фактически находится в предбанкротном состоянии. И тем не менее, продолжает оставаться подрядчиком.

Очень хочется спросить у организаторов и кураторов проекта: почему они хранят статус-кво, если уже несколько лет назад было понятно, что «Гелар Групп» находится в критическом положении, но, сохраняя хорошую мину при плохой игре, гасит старые долги за счет новых проектов, заведомо обреченных на провал? Уже в 2015 году в арбитражных судах разных уровней находилось 67 (!) дел в отношении недобросовестной компании. Вот лишь несколько последних судебных решений о взыскании долгов перед субподрядчиками «Гелар Групп»: ООО «Карбон» - более миллиона, ООО «Алнстрой-Тротуар» - 23 млн., ООО «Гвардия плюс» - 16,5 млн., ООО «Курс» - 4,4 млн. И так далее, плюс неустойки и штрафы за пользование чужими средствами. Только в нынешнем году суды обязали «Гелар Групп» выплатить свыше 33 миллионов рублей только основных долгов, не считая штрафов и пеней. Дошло до того, что компания задолжала даже ЧОПу за охрану собственных объектов.

Яркой иллюстрацией того, как «Гелар Групп» ведет свои дела, служит пост в соцсетях, размещенный директором московской фирмы, занимающейся сдачей в аренду строительной техники. Оцените: «Позвонили по рекламе, попросили на утро кран-манипулятор. Бодро рассказали, что компания крупная, деньги есть. Я зашел на сайт арбитража и увидел огромное количество дел. Это несколько смутило, но была договоренность, что работаем только по предоплате. Оплатили 40 тыс., на следующий день попросили еще парочку машин: выставляйте счет, все оплатим. Машины отработали, но оплаты так и не было. На все вопросы отвечали: дайте сверку, дайте документы… И наконец – внимание! – «мы ждем оплаты от заказчика».

Разумеется, своих денег бизнесмен так и не дождался, как не дождались десятки компаний и сотни людей, когда-либо имевших дело с «Гелар Групп». О чем говорить, если со своими собственными сотрудниками компания поступает еще бесцеремоннее. Вот лишь несколько отзывов бывших работников – немного отредактированных в силу того, что большинство из них описывает ситуацию в непарламентских выражениях.

«Сплошной негатив, з/п не платят даже белую, счета заморожены, все распродают, денег с них не выбить даже судом, сейчас банкротятся и меняют название, начальство глупое и не образованное».

«Дохлая контора, судя по словам старых сотрудников, дохлая она уже не первый год. Обманом заманили на работу, клялись, что задержка не более 1,5 месяца, а на самом деле 3-4 месяца. Деньги так и не выплатили, в итоге отработал три месяца и ни копейки еще не получил. Так и уволился, ни разу не увидев денег».

«Отработал почти 3 года, по первости привел знакомого, потом пожалел. Творят, что хотят, настолько жадных до денег людей я не встречал. Любимая фраза: «Я все отдам», а по факту результата – ноль. Отличный коллектив разбежался, мне до сих пор за полгода должны, и не мне одному. Что уж говорить про таджиков на объекте, которые зарплату по 6-7месяцев не видят! Руководство компании ворует деньги работников и подрядчиков».

Каково! После таких отзывов откровенной издевкой на сайте «Гелар Групп» звучат слова: «Создавая отношения с Заказчиками, мы основываемся на надежном партнерстве, доверии и взаимном уважении, а также четком выполнении принятых на себя обязательств». О каком исполнении обязательств может идти речь, если даже собственным сотрудникам компания задерживает зарплаты, не оплачивает отпускные и больничные листы?

Хорошо, допустим, участникам проекта «200 храмов Москвы» недосуг сидеть в соцсетях и интересоваться подноготной «Гелар Групп». Но кто-то же должен был вспомнить нашумевшую историю 2015 года, когда директор одной из компаний-субподрядчиков забрался на башенный кран и оттуда требовал погасить огромную задолженность. Мужчина сделал это, отчаявшись получить деньги даже через суд. Только этот безумный поступок помог вернуть деньги и выплатить зарплаты сотрудникам фирмы.

В конце концов, представители «Гелар Групп» уже в открытую признаются, что срывают сроки строительства храмов из-за нехватки средств – эта информация прозвучала во время выездного совещания в ЮАО, которое провел Владимир Ресин. Уж ему-то, профессионалу строительной отрасли с огромным опытом должно быть понятно, что программа «200 храмов Москвы» уже находится под реальной угрозой срыва.

Думается, Владимир Иосифович все прекрасно понимает, но проблема в том, что смена подрядчика – вопрос непростой и длительный. Тем не менее, это необходимо сделать как можно быстрее, чтобы программа храмового строительства не встала окончательно. А заодно внести «Гелар Групп» в «черный список» застройщиков Москвы – оснований более чем достаточно.

Алексей Лидин

При подготовке материала использованы данные из следующих источников:

https://goo.gl/SarxKK

https://pravda-sotrudnikov.ru/company/gelar-grupp-ooo

https://orabote.biz/feedback/list/company/53592

http://jams.ru/company/gelar_grupp_ooo/reviews

http://www.vnutri.org/gelar-group/