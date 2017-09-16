Минюст РФ ужесточит наказание для авиадебоширов

Российское министерство юстиции готовит поправки в закон об авиаперевозках касаемо ответственности пассажиров за поведение на борту воздушного судна. Первым делом предлагается штрафовать за съемку в самолете.

Штрафы за фотографирование на борту самолета были и прежде, но их размер, сто рублей, делал эту меру малоэффективной. Минюст предлагает увеличить этот штраф в 10 раз. Штрафы за фотосъемку на борту воздушного судна – не единственное новшество, которое предлагает Министерство юстиции России в рамках профилактики правонарушений на борту самолета, пишет газета «Известия».

Ужесточение санкций против фотографирования диктуется увеличением количества нарушений этого правила, как и число правонарушений со стороны дебоширов на борту. Теперь неповиновение командиру экипажа самолета будет стоить нарушителю 40 тысяч рублей, а мелкое хулиганство на борту будет караться штрафом в 30 – 50 тысяч рублей.