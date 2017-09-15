Соловьев высказался о возможности проведения рэп-батла с Ургантом

Владимир Соловьев заявил, что не намерен вызывать Ивана Урганта на рэп-батл.

Данная тема была поднята в ходе разговора ведущего ВГТРК с корреспондентом НСН. Соловьев отметил, что первые «рэп-батлы» начали проводиться в России сто лет назад, в них принимали участие поэты Серебряного века. При этом сам Соловьев прибегать к этому способу выяснения отношений с оппонентом не собирается.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали о том, что Владимир Соловьев обвинил в скандале вокруг шутки Урганта о «соловьином помете» Константина Эрнста. Журналист ВГТРК уверен, что ведущий шоу «Вечерний Ургант» выполнил задание гендиректора Первого канала.