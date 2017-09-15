Михалков обвинил в скандале вокруг «Матильды» Фонд кино

Никита Михалков считает, что ответственность за скандал вокруг «Матильды» лежит на Фонде кино, который финансировал данный фильм.

Свою позицию режиссер озвучил в разговоре с журналистами. По словам Михалкова, в организации должны были предугадать, какую реакцию в обществе вызовет лента, в которой причисленный к лику святых Николай II «опускается в бытовую ситуацию».

Напомним, в конце августа Никита Михалков раскритиковал Фонд кино и объявил о том, что в его деятельности больше участия принимать не будет. Через некоторое время появилась информация о том, что место Михалкова в организации может занять снявший «Матильду» Алексей Учитель.