Киселев обиделся на Познера за высказывание двухлетней давности

Дмитрий Киселев раскритиковал своего коллегу Владимира Познера за высказывание о журналистах ВГТРК.

Ранее в интернете получило широкое распространение видео, на котором ведущий Первого канала заявил, что не пожмет руку ни Киселеву, ни Владимиру Соловьеву. Позже выяснилось, что ролик датирован 2015 годом, однако это не имеет принципиального значения, считает Киселев. Журналист выразил сомнение в том, что за 2 года Владимир Познер мог поменять свои взгляды.

Кроме того, Дмитрий Киселев отметил, что данная видеозапись «получила второе дыхание» в контексте шуток Ивана Урганта, высмеявшего Соловьева в своей программе.