Крымское село оказалось под угрозой затопления

Разрушения, которые оставил после себя селевой поток, сошедший 18 августа в селе Краснокаменка, до сих пор никто не ликвидировал. Местные жители уже месяц ждут помощи и винят в произошедшем своего односельчанина.

Как сообщила «Аргументам недели – Крым» одна из местных жительниц Светлана ШЕСТАКОВИЧ, природное русло горного ручья завалено трубами и камнями. Это представляет опасность для близлежащих домов, так как русло находится всего в 10-15 метрах от них. Очередной ливень может затопить и повредить еще десятки жилых помещений.

«Я каждый день пишу, звоню в сельсовет, прошу о помощи, чтобы нам убрали это все. Но там разводят руками и говорят, что на это нет денег, и что нужно, чтобы нам дали статус ЧС, чтобы можно было получить резервные деньги. Но зачем это нужно, если есть конкретный виновник всего произошедшего, который должен исправить все за свой счет?», – недоумевает Светлана.

По ее словам, проблема в том, что в прошлом году самый верхний участок в поселке приобрел новый хозяин. Он засыпал землей природное русло возле своего дома и поднял его уровень на 3-5 метров, несмотря на предупреждения односельчан о возможных последствиях во время непогоды. Из-за этого, говорит Светлана, вода не может попасть в свое первоначальное русло, которое спасало людей многие десятки лет. В итоге сель со всевозможными камнями, пнями и засорами переполнил овраг и двухметровой волной рухнул на участки местных жителей.

Комиссия зафиксировала поднятие уровня земли на 80 сантиметров. Огороды селян до сих пор покрыты метровым слоем земли, камней, обломков труб и заборов.

«Мы везде трубим, чтобы этот гражданин привел все в прежнее состояние, но наш сельсовет говорит, что не могут найти хозяина участка. Хотя мы давали им номер телефона этого человека, он сам нам его оставлял, когда хотел, чтобы сельчане присмотрели за его стройматериалами. Тем более, он купил землю у известного феодосийского бизнесмена Александра БЕЗКОРОВАЙНОГО. Все говорят, что это его друг. Так почему его нельзя найти?», – вопрошает женщина.

Примечательно, что когда жители сами позвонили мужчине, он ответил, что понял свою ошибку и пообещал пригнать трактор и расчистить русло. Но по прошествии двух дней заявил, что во всем виновата стихия и что ничего он делать не будет. Трубку он после этого не брал.

«Если сейчас пойдет вода, она затопит все наши дома. Мы все время следим за погодой, на 21 число объявлена гроза. Мы просто боимся и не знаем, чего ждать. Пишем, жалуемся, но никаких результатов!», – в отчаянии говорит Светлана.

Как писали «АН – Крым» ранее, 18 августа селевой поток, сносивший автомобили по дороге на Судак, как выяснилось, сошел и на село Краснокаменка рядом с Коктебелем. Стихия сорвала мост, асфальт, повредила газовые трубы, снесла огороды людей, затопила гаражи и улицы. Ни коммунальные службы, ни служащие воинских частей, расположенных в поселке, жителям не помогли. Со стороны властей помощи также не было.

Экс-глава администрации Феодосии Станислав КРЫСИН заявил, что феодосийские власти будут искать ресурсы, чтобы оказать помощь жителям поселка Щебетовка и села Краснокаменка, пострадавшим от водной стихии. Однако в конце августа в администрации Феодосии происходили кадровые перестановки, и, судя по всему, о беде селян все забыли.