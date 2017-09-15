Невьянская башня оказалась самой популярной среди туристов на Урале

Лидером по посещаемости среди туристических достопримечательностей Среднего Урала стал Невьянский государственный историко-архитектурный музей. За лето его посетило более 70 тысяч человек.



Также среди лидеров Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, музей золота в Березовском, музей Чайковского в Алапаевске.



Кроме того, большой популярностью пользуется горнолыжный комплекс «Гора Белая» и природные парки «Оленьи ручьи» и «Бажовские места».