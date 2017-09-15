Сын Жириновского извинился перед мамой дочери-инвалида

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, который некорректно высказался в адрес девочки-инвалида без рук, встретился с мамой ребенка и извинился. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Встретился с мамой девочки Василины и принес ей свои извинения", - заявил Лебедев. В каких именно словах сын Жириновского принес извинения Василине и ее маме, он не стал указывать.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что поддерживает высказывания вице-спикера Госдумы от либерал-демократов, своего сына Игоря Лебедева о том, что детям-инвалидам не надо рождаться.