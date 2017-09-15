Казачье общество «Станица Державная» выразило желание охранять общественный порядок в дни показа художественного фильма Алексея Учителя «Матильда» в Екатеринбурге, пишет "Областная газета". Казаки хуторского казачьего общества решительно настроены защитить кинотеатры, демонстрирующие нашумевшую кинокартину и зрителей фильма.

Также они призвали братьев-казаков поучаствовать в охране правопорядка.

«Можно по-разному относится к данному кинопроизведению, но насильственные действия, связанные с его показом, не должны угрожать деятельности авторов, прокатчиков, и тем более зрителей», — рассказал товарищ атамана (первый заместитель) Авиэль Плеханов.