Актер Панин высмеял Поклонскую и Николая II в своих «Хайпоновостях»

Актер Алексей Панин показал в своем интернет-шоу «Хайпоновости» трейлер «правильной» версии фильма «Матильда». По словам Панина, этот вариант должен понравиться депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая выступает за запрет картины.

В ролике, продемонстрированном в «Хайпоновостях», Николай II, которого играет Алексей Панин, всячески пытается избежать общества домогающейся его балерины Матильды Ксешинской. Свои действия император объясняет тем, что любит только одну женщину – Россию.

Панин заявил, что у него есть полная версия данного фильма, которую он намерен показать Поклонской. Актер попросил депутата связаться с ним через социальную сеть «ВКонтакте».

Ранее «Аргументы недели» писали, что Наталья Поклонская рассказала об истории попавшей в интернет фотографии с режиссером «Матильды» Алексеем Учителем.