В России проходит Всемирный день ответственного потребления пива

Сегодня по всему миру отмечается День ответственного потребления пива — масштабная инициатива, в рамках которой уже восемь лет подряд десятки стран, сотни организаций и тысячи сотрудников пивоваренных компаний объединяют свои усилия по продвижению идей ответственного потребления. В сентябре 2015 года социальные мероприятия при поддержке Союза российских пивоваров впервые прошли и в России. Сегодня акция проходит в 120 городах России и объединяет более 90 000 торговых точек.

Cотрудники Волжского филиала АО «САН ИнБев» не остались в стороне и отправились по торговым точкам Волгограда и Волжского. Пивовары наклеивали на прикассовую зону и торговое оборудование специальные информационные стикеры, раздавали буклеты, напоминающие о недопустимости продажи алкоголя несовершеннолетним, а так же провели социальный онлайн-опрос, результаты которого проанализирует Социологический институт Российской академии наук, для выработки оптимальной стратегии профилактики продажи алкоголя несовершеннолетним.

«Мы как социально ответственная компания заботимся о будущем. И потому прилагаем все усилия для формирования культуры ответственного потребления, что подразумевает, в частности, доступность алкоголя только лицам достигшим восемнадцатилетнего возраста – прокомментировал исполнительный директор Волжского филиала АО «САН ИнБев» Игорь Валерьевич Гайдым».

Глобальная задача Всемирного дня ответственного потребления пива для AB InBev – показать, что нужны конкретные и измеримые действия, а не только повышение осведомленности о важности умеренного потребления алкоголя. Именно поэтому тема 2017 года - «Drink Smart Today, Celebrate Tomorrow» («Завтра будет новый день – помни об этом!»)

AB InBev ставит перед собой цель довести долю безалкогольных и слабоалкогольных брендов в своем портфеле до 20% к 2025 году. Поддерживая данное направление в 2016-2017 годах, российское подразделение концерна сосредоточилось на расширении линейки безалкогольных напитков и популяризации их потребления, в частности, в апреле этого года компания запустила «Клинское Безалкогольное».

Вместе с Союзом российских пивоваров и Комитетом производителей алкогольной продукции компания поддерживает информационно-образовательный проект «Автотрезвость», разработанный специалистами Международного альянса IARD и экспертами Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Стратегической целью проекта является снижение случаев вождения в нетрезвом состоянии. В 2017 году в проекте принимают участие более 15 000 учеников, более 150 автошкол, а география проекта распространяется на Смоленскую, Ивановскую, Омскую, Волгоградскую области; республику Башкортостан, Республику Мордовия, г Курск, г. Москва.

Для предотвращения употребления алкоголя несовершеннолетними САН ИнБев реализует программу «Семейный разговор», разработанную экспертами Федерации психологов образования России и поддерживаемую Союзом российских пивоваров. Программа запущена уже в 21 регионе, где обучение проходят педагоги, психологи и родители.