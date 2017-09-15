Главный ветеринар Крыма уверен, что чуму африканских свиней приносят из леса грибники и ягодники.

Господин ИВАНОВ ожидает нового всплеска заболеваний и связывает это с сезоном сбора ягод и грибов. Он имеет в виду, что в лесу, зараженном больными кабанами, свирепствует чума, фракции которой люди могут «вынести на себе», как выразился ветеринар, в города и села.

Но о трупах кабанов нет никакой информации ни официальной, ни в социальных сетях. И кажется, что ветеринарная служба просто подыскивает новую возможность оправдать как свое наличие, так и затрачиваемый на нее бюджет. Ведь уничтожать поголовье дело затратное.

И защищаться от чумы надо, но скорее от той, что обитает в дебрях чьей-то головы, отмечает издание «Аргументы недели – Крым».